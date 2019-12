Fortsetzung des Totschlag-Prozesses gegen vier Angeklagte : Aufregung auf der Richterbank

Remscheid/Wuppertal Fortsetzung im Totschlag-Prozess vor dem Wuppertaler Landgericht.

Einer der Beamten hatte bereits ausgesagt, mit jedem Angeklagten zuvor mehrfach zu tun gehabt zu haben. Einer der Beschuldigten war zum Tatzeitpunkt erst 17 Jahre alt, sein älterer Bruder sagte nun im Zeugenstand aus. Demnach sei der jüngere in der Hierarchie der Gruppe ganz unten gewesen und als „halbes Hemd“ gehänselt worden. Er habe es „cool“ gefunden, mit der Polizei zu tun zu haben und sich dadurch aufgewertet gefühlt. Dem Siebzehnjährigen wirft die Anklage in diesem Prozess auch weitere Straftaten vor: Unter anderem einen Angriff mit dem Schraubenzieher am Allee-Center . Er soll fünfmal auf sein Opfer eingestochen haben.

Bei der Messerstecherei vor dem ADAC-Gebäude hatte allerdings nicht der 17-Jährige, sondern ein anderer der vier Angeklagten mit dem Messer zugestochen. Das Opfer war zuvor in Panik auf die Straße gelaufen, um eine Autofahrerin um Hilfe zu bitten. Die 24-Jährige sagte aus, die Situation verkannt zu haben. „Er lag plötzlich auf der Haube“, erinnert sich die Zeugin an einen Schockmoment. Auch eine Busfahrerin hatte die Lage falsch eingeschätzt. Sie war am Schritttempo unterwegs, als des Opfer vor den Bus gesprungen sei und mit den Händen an die Türe geschlagen habe. Sie sei weitergefahren. Erst an der Businsel am Bahnhof habe sie das Gespräch eines Pärchens mitgehört, in dem über die Tat gesprochen worden war.