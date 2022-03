Landgericht Wuppertal verhandelt gegen teils sehr junge Angeklagte : Streit in Remscheid eskaliert in einer Messerstecherei

Streit in Remscheid eskaliert in einer Messerstecherei

REMSCHEID/WUPPERTAL Vor dem Landgericht wird gegen drei teils sehr junge Männer verhandelt. Ein 24-jähriges Opfer des Vorfalls erlitt schwere Kopfverletzungen.

Es ist der große Schwurgerichtssaal am Landgericht Wuppertal, was die Bedeutung der Anklage unterstreicht. Aber die Räumlichkeit hat selten so junge Angeklagte gesehen wie am Montag: Während der vermutliche Haupttäter, trotz seiner jetzt schon 21 Jahre, vorerst als „Heranwachsender“ vorgeführt wird, gelten die beiden anderen Angeklagten, deren Täter-Rolle im Prozess noch geklärt werden muss, als „Jugendliche mit Verantwortungsreife“. Ihr Alter? Jetzt 15 und 17 Jahre alt. In dieser Umgebung wirken sie noch jünger, umgeben von den großgewachsenen Anwälten könnte der Kontrast kaum stärker sein.