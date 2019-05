Prozessauftakt in Wuppertal : Duo steht nach Raubzügen vor Gericht

Remscheid/Wuppertal Remscheider sollen im vergangenen Jahr mehrere Diebstähle und einen Tankstellenraub begangen haben. Dazu sollen sie auch noch Passanten bedroht und bestohlen haben. Einer der Täter war zur Tatzeit erst 13 Jahre alt.

Vier Taten, zwei Angeklagte und etliche traumatisierte Zeugen: Was von Montag an vor dem Wuppertaler Landgericht verhandelt wird, liest sich wie ein Raubzug durch Tankstellen und Supermärkte. Mal war das Diebesgut nur ein paar Euro wert, ein anderes Mal wurde gleich eine komplette Kasse leergeräumt.

Begonnen hatte die Serie von Raubüberfällen und Diebstählen im Juni 2018 in Dortmund. Dort soll einer der beiden angeklagten Täter in einem Supermarkt diverse Lebensmittel in seinen Rucksack gesteckt und das Ladenlokal verlassen haben, ohne die Waren im Wert von 76 Euro zu bezahlen. Der 21-Jährige soll dann im September 2018 zusammen mit dem ebenfalls angeklagten 20-Jährigen, dem 13-Jährigen und zwei unbekannten Mittätern an einem Remscheider Supermarkt zwei Männer angehalten haben, um sie unter Androhung von Prügel und einem Schlagring zur Herausgabe von Geld und Handy aufzufordern. Nachdem die Männer einfach weitergingen, sollen sie von den fünf Tätern verfolgt worden sein. Von ihren Opfern abgelassen haben sie erst, nachdem sie von einem Zeugen angesprochen worden waren.

Am 9. November 2018 war es die BFT-Tankstelle an der Solinger Straße, die der 21-jährige Angeklagte mit dem 13-jährigen Mittäter überfallen haben sollen. Dabei soll der Ältere den Tankstellenmitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht haben. Mit den Worten „Kasse aufmachen, Geld her“ und „Ich schieß dich kaputt“ soll er den Kassierer zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben. Anfangs hatte es in Polizeimeldungen noch geheißen, der 13-Jährige habe einem an den Getränkekühlschränken stehenden Kunden ein Messer an den Hals gehalten. Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Kunden um den dritten Täter gehandelt haben soll. Der hatte zuvor in den Verkaufsraum betreten um zu prüfen, ob die Tatausführung sicher sei. Er hatte die Tat, nach der die Angeklagten zunächst mit Bargeld und Zigaretten geflohen waren, später gestanden.