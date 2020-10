Wirtschaft im Bergischen Land : Drei Remscheider Betriebe dabei

Bergisches Land Es sind drei ganz unterschiedliche Remscheider Betriebe, die an der elften Auflage des Projekts Ökoprofit im Corona-Jahr 2020 teilnehmen: der Regenschirm-Vertrieb FARE Guenther Fassbender GmbH, der Sägeband-Hersteller Robert Röntgen GmbH und der Bauunternehmer August Dohrmann GmbH.

Alle Unternehmen eint aber der Wunsch, nachhaltiger und umweltfreundlicher zu werden. Annika Beyersdorff, QM-Beauftragte bei FARE, betont: „Wir erhoffen uns von der Teilnahme an Ökoprofit gute Kontakte und die Möglichkeit, mit Firmen in anderen Bereichen zu netzwerken. Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und betrifft sowohl unsere Kunden als auch unsere Lieferanten.“ Sie wünsche sich Anregungen aus der Praxis, um den eigenen Betrieb, aber eben auch die an der Lieferkette beteiligten Partner in Sachen Nachhaltigkeit zu optimieren.