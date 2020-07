Programm „Gute Schule 2020“ in Remscheid : Fast alle Schultoiletten sind saniert

Remscheid Innerhalb von fünf Jahren hat das Gebäudemanagement die Gelder aus dem Programm „Gute Schule 2020“ investiert. Mit dem Wechsel von G 8 zu G 9 brauchen alle Remscheider Gymnasien einen Anbau.

. Als die damalige rot-grüne Landesregierung 2016 kurz vor der Wahl ein dickes Förderprogramm „Gute Schule 2020“ auflegte, erhielt Remscheid fast zehn Millionen Euro an Fördermitteln. Der Landesregierung hat es nicht geholfen, einer klammen Kommune wie Remscheid aber Geld in die Kasse gespült, dass sie gar nicht so schnell ausgeben konnte wie sie wollte „Wir hatten das Personal nicht dafür“, sagt Thomas Judt, Leiter des Gebäudemanagements. Außerdem kam es zu einem Konkurrenzkampf zwischen den Kommunen, die sich gegenseitig die Mitarbeiter abwarben. Auch Remscheid litt unter der Konkurrenz. Zum Glück ist die Laufzeit von zunächst zwei Jahren auf inzwischen fünf Jahren erweitert worden. Laut Dirk Deutemann, Projektleiter für „Gute Schule 2020“, sind bisher über fünf Millionen Euro ausgegeben worden. Der Rest sei projektiert.

Über verschmutzte Toiletten-Anlagen in Remscheider Schulen könne sich keiner mehr beschweren, sagt Judt. Sicher, warm, sauber — dieser Standard sei an den meisten der 45 Standorten erfüllt. Und wo noch nicht, werde er zügig verändert. Das größte Problem der Toiletten-Anlagen sei der Vandalismus der Schüler. „In unserer Gesellschaft ist eine deutliche Verrohung zu spüren“, sagt Judt. Respekt vor Sachen und fremdem Eigentum sei kaum mehr vorhanden. Nach seiner Erfahrung spiegele sich im Zustand der Toiletten auch etwas der Führungsstil der Schulleitung wieder. Wo Schüler*innen strenge Konsequenzen fürchten müssen, wenn sie Türen zertreten und Wände und Böden mit allem Möglichen beschmieren, halte sich die Zerstörungswut mehr in Grenzen. Seit 2015 gingen beim Gebäudemanagemet 236 Anzeigen wegen Vandalismus ein. Die Dunkelziffer sei doppelt so hoch ein.