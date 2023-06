Wirtschaft in Remscheid „Wir müssen mehr arbeiten“

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Marcus Jankowski betonte in seiner Begrüßung, dass es genau diese drei Themen seien, die die Arbeitgeber und Unternehmer in Remscheid in den vergangenen Jahren bewegt hätten. „Energie, Material und Personal sind die drei großen Kostenfaktoren – die Politik muss letztlich die Frage beantworten, wie man in Deutschland auch künftig noch wirtschaftlich produzieren kann“, sagte Jankowski.