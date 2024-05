Fehlende Betreuungsplätze an den Remscheider Grundschulen Raumnot wächst – CDU lädt im Juni zum „Schulgipfel“ ein

Am 8. Juli beginnen in NRW die Schulferien. Bevor sich Eltern, Lehrer und Schüler in den Urlaub begeben, will die CDU-Fraktion im Rat noch zu einem „Schulgipfel“ einladen. Das kündigt der schulpolitische Sprecher, Alexander Schmidt, in einer Pressemitteilung an. Es soll dabei „um die sich zuspitzende Raumnot, um die Qualität der Bauten, die schleppende Digitalisierung, die mangelnde Sauberkeit, den Vandalismus“ und um fehlende OGS-Plätze gehen, so Schmidt weiter. Angepeilt ist ein Termin Mitte Juni. Eltern, Träger der Ganztagsbetreuung und Lehrer haben bereits signalisiert, dass sie am Gipfel teilnehmen wollen.