45.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Remscheid Porsche-Fahrer schwer verletzt

Ein 42-jähriger Remscheider fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Seat auf der Bismarckstraße in Richtung Neuenkamper Straße. Als er bei vermutlich Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Porsche eines 52-Jährigen. Der war auf dem rechten Geradeausstreifen der Bismarckstraße in Richtung Haddenbacher Straße unterwegs. Unmittelbar im Anschluss kollidierte der Mazda CX-5 eines 57-jährigen Remscheiders, der auf dem linken Geradeausstreifen der Bismarckstraße fuhr, ebenfalls mit dem Seat. Der Porsche-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 45.000 Euro. Da sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht erhärtete, dass der 42-jährige Seat-Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.