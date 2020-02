Attacke in Lennep : Polizisten gedenken getöteter Kollegin

Polizisten aus dem Bergischen gedachten am Donnerstag ihrer Kollegin. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Lennep Kirsten Späinghaus-Flick hatte keine Zeit, zu reagieren: Am Donnerstag vor 20 Jahren, am 27. Februar 2000, wurde die damals 26 Jahre alte Polizeiobermeisterin bei einem Einsatz in der Albrecht-Thaer-Straße durch die Messerattacke eines 27-Jährigen getötet.

In aller Stille gedachten am Donnerstag Polizisten des Polizeipräsidiums Wuppertal und insbesondere in der Polizeiinspektion Remscheid am Quimperplatz ihrer ermordeten Kollegin.

Rückblick: Die Polizeiobermeisterin wurde wegen eines gemeldeten Ehestreits nach Lennep gerufen. An der Albrecht-Thaer-Straße angekommen, näherte sich ein Mann dem Streifenwagen, in dem die 26-Jährige gemeinsam mit einem Kollegen saß. Was die Beamten nicht wussten: Bei dem Mann handelte es sich um den 27-Jährigen, der zuvor mit seiner Ehefrau in einen heftigen Streit geraten war. Er riss unvermittelt die Fahrertür des Streifenwagens auf und stach auf Kirsten Späinghaus-Flick ein. Der vermeintliche Routineeinsatz endete in einer Katastrophe: Die Polizistin starb mit gerade einmal 26 Jahren.

Die Erinnerung an die Ereignisse von damals schärft das Bewusstsein der Polizisten von heute für die Gefahren ihres Berufsalltags.

(red)