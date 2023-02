Mehr Gewaltdelikte im Bergischen Land Die Kriminalität ist zurück auf der Straße

Generell zeigt sich in allen drei Städten, genau wie auch in der am Dienstag veröffentlichen Landesstatistik, vor allem ein Anstieg im Bereich der Straßen- und Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum. In Remscheid wurden im vergangenen Jahr 607 Ladendiebstähle amtlich registriert, das sind 216 Fälle mehr als noch im Jahr zuvor. Im Bereich der gefährlichen und schweren Körperverletzung an öffentlichen Orten wurden 108 Fälle gezählt, 46 mehr als im Jahr 2021. „Man kann sagen, die Kriminalität ist mit dem Ende der Corona-Pandemie auf die Straße zurückgekehrt“, fasst es Röhrl zusammen.