Radverkehr in Remscheid : Polizei rollt Pedelec-Fahrern auf der Trasse den Teppich aus

Bodo Korzen fährt auf seinem E-Bike einen Testparcours. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Dass die Polizei für den Bürger den Teppich ausrollt, ist eher ungewöhnlich.

So ungewohnt wie auch die grün-gelbe Farbe des schmalen Exemplars, das der Remscheider Verkehrssicherheitsberater Michael Wenner gestern Mittag am Startpunkt der Balkantrasse am Bahnhof Lennep am Rand der Fahrspur drapierte.

Das Rätsel war schnell gelöst: Der längere gelbe Teil steht für die Reaktionszeit eines Pedelec-Fahrers, wenn er spontan bei einem Hindernis oder Zwischenfall bremsen muss, der kürzere grüne für den Bremsweg. Die vor allem älteren Nutzer der motorunterstützten Fahrräder für die Besonderheiten dieses Verkehrsmittels zu sensibilisieren, das haben sich Wenner und seine Kollegen auf die Fahnen geschrieben.

Denn die Räder nehmen zwar der bergischen Topographie ihren Schrecken, müssen aber beherrscht werden, um mit ihnen sicher unterwegs zu sein. Immerhin erreichen sie eine Geschwindigkeit von 25 km/h und mehr. Dass die Räder etwa eine Schaltung haben, mit der die Zuschaltung des Motors gestoppt werden kann, sei vielen Pedelec-Besitzern unbekannt. So lassen sich Unfälle beim Anschieben und Aufsteigen vermeiden.

Auch Tipps zum richtigen Anlegen des Fahrrad-Helms gab die Polizei am gestrigen Tag des Fahrrads. Helm-Muffel konnten mit einer Holzlatte testen, was so ein Helm aushält, wenn es zum Sturz kommen sollte. Und sich vorstellen, wie es ist, ohne Helm einen Schlag auf den Kopf zu bekommen.