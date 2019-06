Polizeieinsatz : Polizei löst türkisches Hochzeitsfest auf

Remscheid Teile der Rosenhügeler Straße waren durch Autos von Hochzeitsgästen abgesperrt.

Remscheid (cip) Mit einem Polizeieinsatz endete am Samstag ein türkisches Hochzeitsfest an der Rosenhügeler Straße. Die Hochzeitsgäste hatten gegen 14.45 Uhr einen Straßenbereich mit Fahrzeugen gesperrt und anschließend Bengalos gezündet, teilte die Polizei mit. Die Beamten lösten die Feier auf der Straße auf und ordnete an, dass alle Fahrzeige einzeln wieder abfahren.