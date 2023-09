Remscheid Polizeichefin: Es gibt keine Tuner-Szene in Remscheid

Wie berichtet, waren am vergangenen Samstag gegen 22 Uhr rund 120 Tuner mit ihren Autos am Hauptbahnhof aufgetaucht, nachdem sie zuvor von starken Polizeikräften vom Parkplatz eines Supermarktes in Wuppertal-Langerfeld verwiesen worden waren. Sowohl im öffentlichen P & R-Parkhaus als auch in dem daneben liegenden Parkhaus des Kaufland wurde ihnen einen Hausverbot erteilt. Die Polizei setzte dieses über Platzverweise durch. Als die Gruppe sich nach Lennep aufmachen wollte, um sich dort am Rewe-Markt erneut zu versammeln, konnte die Polizei dies verhindern, berichtete Blömen. Bis zur Autobahn wurden die Fahrzeug am späten Abend noch begleitet.