Autofahrer irritiert : Polizei fängt herrenlosen Schäferhund ein

Remscheid Ein Schäferhund hat für Unruhe in der Remscheider Innenstadt gesorgt. Die Polizei musste das verängstigte Tier einfangen. Der Bahnverkehr der S7 war beeinträchtigt.

Polizeibeamte haben einen Schäferhund eingefangen, der am frühen Morgen herrenlos in der Remscheider Innenstadt herumlief. Laut Polizeisprecher haben Autofahrer die Polizei informiert. Das Tier sei über die Bismarckstraße gelaufen, habe den Willy-Brandt-Platz überquert und sei dann auf die Gleise am Bahnhof gelaufen.