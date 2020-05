Politiker in Remscheid sind sich einig : Haustürwahlkampf fällt aus

Remscheid SPD-Fraktionschef Sven Wolf ist sich sicher: Einen klassischen Straßenwahlkampf mit Flyern, Kugelschreibern, Luftballons und vielen Gesprächen mit Bürgern kann es in Zeiten von Corona und Abstandsgebot kaum geben.

Thema sind bei den Besprechungen (viel lief zuletzt über Video- oder Telefonkonferenzen) aber auch die formalen Vorgaben des Wahlrechts. Wahlvorschläge müssen fristgerecht bei der Stadt eingereicht, Kandidaten zuvor in den Ortsvereinen benannt und gewählt werden. Durch Corona hängen die Parteien im Zeitplan hinterher. Gefunden werden muss zudem ein Ort, an dem die verbindlich vorgeschriebene Vollversammlung stattfinden kann. Eingeladen werden müssen dazu alle Mitglieder. Doch wo in der Stadt ist der Saal, wo man diese theoretisch mögliche dreistellige Personenzahl gemäß der gelten Abstands-Regeln unterbringen könnte?

Diese Sorge betrifft die nicht so Mitglieder-starke Linke weniger, dafür sieht Fraktionschef Fritz Beinersdorf die kleinen Parteien in der aktuellen Situation anders „benachteiligt“. Die schmale Parteikasse gebe Anzeigenkampagnen in Tageszeitungen oder Anzeigenblättern nicht her. Ein wichtiger Pfeiler des Wahlkampagne sei zuletzt die „Ochsentour“ des Haustürwahlkampfs gewesen, bei dem sich die Wahlkreis-Kandidaten persönlich den Bürgern vorstellen. Eine Methode, die in diesem Jahr für Probleme sorgen dürfte. Ein Unbekannter mit Mundschutz, der an der Haustür klingelt? Eine für viele Bürger beunruhigende Vorstellung. „Das fällt also so gut wie flach“, sagt Beinersdorf.