Wettbewerb in Remscheid Politik: Ebert-Platz-Chaos als Warnung

Mit seiner Ankündigung, für die Gestaltung der DOC-Flächen in Lennep einen städtebaulichen Wettbewerb starten zu wollen, hat Baudezent Peter Heinze (FDP) für Aufregung gesorgt. Zwei Fragen stehen in den Reaktionen im Mittelpunkt: Will die Stadt die gleichen Fehler machen wie beim Verfahren zur Umgestaltung des Ebert-Platzes, bei dem der Rat am Ende keinen Einfluss mehr auf die Gestaltung und damit auch auf die Kosten hatte? Und wie verträgt sich ein solches Verfahren mit der intensiven Bürgerbeteiligung, welche die Stadt nach dem Scheitern der DOC-Pläne gestartet hat?