Kölner Straße in Lennep : Der Verkehr ist das Hauptproblem

Lennep Bei einem Planungsspaziergang mit Bürgerbeteiligung ging es am Dienstagabend vor allem um die Neugestaltung der Kölner Straße in Lennep. Über 40 Bürger haben teilgenommen und ihre Ideen eingebracht.

Es ist immer gut, wenn es aus dem Planen ins Handeln geht – denn dann passiert etwas. In Sachen Kölner Straße, der Hauptachse, die nach Lennep hineinführt, steht man indes am Beginn der Planungen. Und dass in Lennep nach dem – je nach Standpunkt überraschenden oder erfreulichen – Ende der DOC-Idee etwas geschehen muss, ist allen Beteiligten klar. Im Juni hat es dazu die „Lennep Konferenz“, von der Stadt organisiert, im Röntgen-Gymnasium gegeben. Dort sind viele Ideen und Vorschläge für Lennep vorgebracht worden. Die Kölner Straße ist eine dieser Bauprojekte. Manche sagen sogar, das wichtigste. Wie Baudezernent Peter Heinze am späten Dienstagnachmittag beim Planungsspaziergang zwischen Kölner Straße und Altstadt betont, sei es der Verwaltung auch hier besonders wichtig, das „Ohr ganz nah am Bürger“ zu haben.

Von diesen, also den Bürgern, sind auch eine ganze Menge erschienen – vor der Sparda Bank an der Ringelstraße sammeln sich um die 40 Lenneper, um zusammen mit Vertretern der beiden beteiligten Planungsbüros – der StadtGuut GmbH aus Bochum und Fischer Teamplan aus Erftstadt – auf genau die Themen einzugehen, die den Anwohnern schon in der „Lennep Konferenz“ aufgefallen sind. „Wir haben uns damals zwei Themenbereiche notiert: Was funktioniert gut in Lennep – und was fehlt in Lennep?“, sagt Guut-Geschäftsführer Stephan Gudewer. Konkret geht es um die Kölner Straße mit all ihren Vor- und Nachteilen im Bereich zwischen der Poststraße/Wupperstraße und dem Kreishaus. „Klar war, dass die Altstadt zu den besonders wichtigen Bereichen in Lennep gehört. Aber auch die Kölner Straße ist als Verkehrsweg von großer Bedeutung – und darum soll es jetzt auch gehen“, sagt Gudewer, ehe man in zwei Gruppen aufgeteilt losgeht.