Planungen der Parteien in Remscheid laufen : Wahlvorbereitung mit Hindernissen

Punkten mit Promis? Selfies, wie hier mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auf dem Remscheider Wochenmarkt im Bundestagswahlkampf 2017, werden in diesem Jahr kaum möglich sein. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Soll man die Kommunalwahl in diesem Jahr als Reaktion auf die Corona-Pandemie als reine Briefwahl durchführen – ohne Stimmabgabe im Wahllokal um die Ecke? Diesen Vorschlag hat jetzt der Wuppertaler CDU-Kreisvorsitzende Rolf Köster gemacht.

„Das wäre kaum durchführbar“, sagt Remscheids Ordnungsdezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU). Sie erinnert daran, dass am Wahltag im Herbst (angepeilt ist bislang der 13. September) gleich mehrere Wahlen parallel stattfinden. Neben dem neuen Stadtrat und dem Stadtoberhaupt werden auch die vier Bezirksvertretungen, der Integrationsrat und der Seniorenrat an diesem Tag vom Bürger neu bestimmt. Schon der dafür zu druckende Papierberg und der Aufwand der Versendung sprechen aus Sicht Reul-Nockes gegen die Briefwahl-Idee. Dass mehr Bürger von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen, sei allerdings sehr wahrscheinlich. 11.000 waren es beim letzten Urnengang. Reul-Nocke könnte sich vorstellen, dass sich die Zahl diesmal verdreifacht.

Doch auch wenn die Wahl in gewohnter Form stattfindet, wird vieles anders sein. Im Zeichen von Corona sind etwa Wahlbüros in Altenheimen oder im Sana-Klinikum tabu. Unter dem Hygiene-Gesichtspunkt fallen so über viele Jahre etablierte Standorte weg. Neue müssen gefunden werden, die den Hygiene-Auflagen entsprechen. Deutlich schwieriger als sonst werde sich auch die Suche nach Wahlhelfern gestalten, sagt die Dezernentin. Die Menschen seien vorsichtig geworden.

Info Stadtrat und OB für mehr als sechs Jahre gewählt Am 25 Mai 2014 bestimmten 37.337 Bürger die Zusammensetzung des aktuellen Rates. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 43,0 Prozent der Wahlberechtigen. Am 15 Juni 2014 fand die Stichwahl für das Oberbürgeramt statt. 26.614 Remscheider gaben ihre Stimme ab. Das sind 30,7 Prozent der Wahlberechtigten.

Oberste Priorität hat derzeit in ihrem Dezernat die Erstellung des Wählerverzeichnisses. Aus ihm geht hervor, wer zu einem bestimmten Stichtag in Remscheid in welchem Wahlkreis wahlberechtigt ist. Dafür muss das Melderegister der Stadt auf aktuellen Stand gebracht werden. Angesichts von rund 8000 Um- und Zuzügen pro Jahr in Remscheid eine größere Aufgabe. Erschwerend hinzu kommt, dass durch die Corona-bedingte Schließung des Bürgeramtes längst nicht jeder Umzug gemeldet worden ist. 350 Ummeldungen wiederum liegen zwar in der Elberfelder Straße schriftlich vor, konnten aber nicht bearbeitet werden, weil die Bürger dafür persönlich im Amt erscheinen müssen. „Die Identität muss überprüft werden“, sagt Reul-Nocke.