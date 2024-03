Cannabis-Plantage in Remscheid Haftstrafen für Beihilfe zum Drogenhandel

Die Verhandlung wegen der Plantage an der Büchener Straße war innerhalb weniger Monate bereits der dritte Prozess, in dem es um Drogenhandel in großem Stil ging. Auch an der Allee und in der Villa Mandt hatte es im vergangenen Jahr Razzien gegeben, die dort angetroffenen „Gärtner“ wurden bereits zu Haftstrafen verurteilt.