Zum Heiligen Compostelanischen Jahr 2021 : Pilgerstatue für den Brunnenplatz in Lennep

Pilgern Seit 2009 gibt es die Pilgerstempelstelle im Lennep-Laden. Der Verein Lenneper Pilgerfreunde gründete sich 2017.

Herberge Seit 2018 können Pilger in der Herberge der Pilgerfreunde an der Berliner Straße 1 übernachten. Umgestaltung An der Platzneugestaltung will sich auch die Sparkasse beteiligen, da ihr ein kleines Stück der Fläche gehört.