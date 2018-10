Patricia Trepl startet beim Remscheider Röntgen-Lauf

Patricia Trepl (43), will erstmals beim Halbmarathon beim Röntgenlauf in Remscheid mitmachen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Patricia Trepl startet beim Röntgen-Lauf über die Halbmarathon-Distanz. Das Glas Sekt zwischendurch ist eingeplant.

Laufen gehört zum Alltag von Patricia Trepl wie die Tasse Kaffee zum Frühstück. Sie läuft bei jedem Wetter. Und das seit gut 23 Jahren. Aber nicht, um eine Bestzeit nach der anderen zu knacken, sondern um körperlich und seelisch gesund zu bleiben. „Das Laufen tut meiner Seele gut“, sagt die 43-jährige verheiratete Mutter von zwei Kindern. Beim Röntgenlauf am nächsten Wochenende startet sie zum ersten Mal. Von Jahr zu Jahr hat sie die Teilnahme verschoben. Immer kam irgendetwas dazwischen. In diesem Jahr gibt es kein Zurück. Vor vier Monaten überwies sie das Startgeld. „Ich freue mich drauf“, sagt sie. Das Glas Sekt zwischendurch an der Strecke hat sie mit eingeplant. Die Zeit ist ihr nicht wirklich wichtig. Wenn es um die 2.15 Stunden sein werden, würde es sie aber freuen.