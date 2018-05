Remscheid: Partymeile mit zahllosen Bollerwagen

Remscheid Rund 3000 Vatertag-Ausflügler machten Halt in Grund. Zum zwölften Mal wurde dort der Frühschoppen ausgerichtet.

Einmal im Jahr verwandelt sich das beschauliche Dörfchen Grund in eine Partymeile unter freiem Himmel. Dann strömen tausende Feierwillige in den nördlichsten Teil des Remscheider Stadtgebietes, haben ihren Bollerwagen und ihre Kumpels im Schlepptau und feiern das Leben. Mehr als 3000 Besucher zählten die Veranstalter am Donnerstag und erinnerten sich mit Erstaunen an die Anfänge.