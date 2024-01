Mobilität in der Innenstadt Parkhaus-Riese startet in Remscheid

Die städtische PSR ist weiterhin mit sechs Parkhäusern und Parkplätzen in Remscheid vertreten, fünf davon liegen im Innenstadtring, ein Parkhaus liegt in Lennep am Rand der Altstadt. Das mit Abstand größte Parkhaus ist die Tiefgarage unter dem Rathausplatz mit 400 Plätzen. Dauerparkplätze sind hier aktuell nicht mehr zu vergeben. Gegen 12.30 Uhr am Donnerstag zeigt die Internetseite noch 41 freie Plätze an. Knapper sieht es zur gleichen Zeit auf dem Plarkplatz an der Daniel-Schürmann-Straße aus. Dort wird nur ein freier Parkplatz angezeigt. Im gegenüberliegenden Parkhaus sind es noch 20.