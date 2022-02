Remscheider vom Landgericht verurteilt : Folgenreiche Parkdeck-Prügelei

Remscheid/Wuppertal Prügelei mit einer Eisenstange endet vor dem Landgericht mit einem Schuldspruch über 4800 Euro plus einem sechsmonatigen Fahrverbot.

(mag) Der eine wollte vom Parkdeck in die Honsberger Straße einbiegen, der andere wollte aufs Parkdeck fahren und musste zurücksetzen. Hinter diesem fuhr der Dritte noch fix vorbei, um dann dennoch anzuhalten. Mittlerweile staute sich ringsum der Verkehr, am Ende einer auf der Straße entgleisten Debatte fiel einer der Streithähne in die benachbarte Baustelle, während der andere sich bedroht fühlte und eilig mit seinem Auto die Flucht ergriffen hatte.

Aber was war überhaupt passiert an diesem „aufgeheizten“ Juli-Nachmittag 2020, an dem zwei Remscheider aneinandergeraten waren? Dazu gab es nun in der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Wuppertal unterschiedliche Versionen der Geschichte. Unstrittig ist: Der Angeklagte wollte aufs Parkdeck fahren um Platz zu machen für den von dort Herunterkommenden. Der 31-Jährige war gerade dabei, wieder rückwärts auf die Honsberger Straße zu fahren, als dort ein weiterer Autofahrer noch schnell hinter ihm vorbeifuhr. Der eine fühlte sich ausgebremst und brüllte herum, der andere hielt daraufhin an und lief zum Auto des aufgebrachten Mannes.

Was dann geschah, schilderte der Angeklagte so: Er sei von dem Herbeigeeilten bespuckt worden, woraufhin er diesem ins Gesicht geschlagen habe. Dann allerdings habe der Mann ihm aufs Ohr geschlagen, später sei bei ihm eine Verletzung des Trommelfells festgestellt worden. Ihm sei damals schwindelig und schwarz vor Augen geworden, dann sei er in eine Baugrube gefallen. Dass er danach mit einer Eisenstange auf seinen „Kontrahenten“ losgegangen sein soll? Nein, an so etwas könne er sich nicht erinnern.

Der Immobilienmakler, der damals an seinem Heck vorbeigefahren war, schilderte die Sache anders: Er habe beim Vorbeifahren das Geschrei des Angeklagten gehört und nur deshalb angehalten, weil er geglaubt habe, diesen vielleicht mit seinem Wagen touchiert zu haben. Ein paar Sekunden habe man sich Kopf an Kopf gegenüber gestanden, dann habe ihn der Angeklagte mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Während er sich schützend weggedreht habe, sei der Mann ihm auch noch in den Rücken gesprungen und habe versucht, ihn in den Schwitzkasten zu nehmen. Er habe den Angeklagten daraufhin weggeschubst, was der 31-Jährige zum Anlass genommen habe, nach einem auf der benachbarten Baustelle liegenden Trennschleifer zu greifen. Daran hätten ihn Bauarbeiter hindern können. Es folgte der Griff zu einer Eisenstange. Damit sei der Remscheider dann auf ihn losgegangen, woraufhin er sich im Auto in Sicherheit gebracht habe.