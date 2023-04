Denkmäler in Remscheid Panzer-Talsperre – ein Kleinod mit einem martialischen Namen

Manche der bergischen Talsperren stehen zurecht unter Denkmalschutz – etwa die Panzer-Talsperre, die von einem echten Pionier unter den bergischen Baumeistern geplant und errichtet worden ist. Albert Schmidt ist 1841 in Lennep geboren worden, gestorben ist er im Jahr 1932 ebenfalls in Lennep. Schmidt hat unter anderem das erste Lenneper Krankenhaus an der Hackenberger Straße, das neue Lenneper Rathaus an der Bahnhofstraße oder mit der ehemaligen Badeanstalt an der Wallstraße eines der ersten Hallenbäder Deutschlands errichtet. Und natürlich die Panzer-Talsperre, die übrigens, wie in einer Unterlagen-Sammlung eines Nachfahrens Schmidts im Stadtarchiv nachzulesen ist, beinahe zu einem großen Eklat geführt habe. Zu Baubeginn im Jahr 1891 – der Bau hat nur zwei Jahre gedauert, 1893 wird die Panzer-Talsperre befüllt – hat Schmidt keine Baugenehmigung vorlegen können.