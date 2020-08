Pandemie in Remscheid : Zahl der Corona-Kranken steigt auf 36

347 Remscheider wurden bis jetzt positiv auf das Corona-Virus getestet. Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Remscheid In Remscheid ist die Zahl der Corona-Erkrankten auf 36 gestiegen – das sind sechs mehr als am Vortag, meldet das Gesundheitsamt. Die Betroffenen befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne.

Ebenso wie 100 Personen (darunter sieben Reiserückkehrer), die im Verdacht stehen, sich angesteckt zu haben. Diese Zahl fällt deutlich geringer aus als zuletzt. Der Grund: Bei der Stadt hatte es Anfang der Woche einen Übertragungsfehler gegeben.

Insgesamt wurden mittlerweile 347 Remscheider positiv auf das Corona-Virus getestet. 293 Menschen gelten als genesen, 18 sind gestorben. Momentan muss kein Covid-19-Kranker stationär behandelt werden. In den vergangenen Tagen gab es 22 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 19,41.

(red)