Pandemie in Remscheid : 80-Jähriger stirbt an Folgen einer Corona-Infektion

Remscheid Die Stadt hat am Mitwoch mitgeteilt, dass es im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion einen weiteren Todesfall gibt. Ein 80-jähriger Remscheider mit einer schweren Vorerkrankungen ist gestorben.

Die Stadt hat am Mitwoch mitgeteilt, dass es im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion einen weiteren Todesfall gibt. Ein 80-jähriger Remscheider mit einer schweren Vorerkrankungen ist gestorben. Er ist das 23. Todesopfer in Remscheid. Aktuell sind 334 Remscheider an Covid-19 erkrankt und befinden sich in angeordneter Quarantäne. 1283 Verdachtsfälle sind in häuslicher Quarantäne.

Seit Mittwoch stellt das Remscheider Gesundheitsamt seine bisherige Praxis bei der Entscheidung von Quarantänemaßnahmen in Schulen um. Das hat der Corona-Krisenstab entschieden. Tritt in einer Klasse eine Neuinfektion auf, werden künftig nicht mehr automatisch alle Schüler in Quarantäne geschickt. Stattdessen erfolgt eine individuelle Risikoermittlung. Davon wird abhängig gemacht, ob nur die Sitznachbarn oder die gesamte Klasse häuslich isoliert wird. Bei den Lehrkräften wird dies bereits jetzt so gehandhabt. Ohne, dass es vermehrt positive Fälle gab. Die vorgenommenen Reihen-Testungen der Quarantäne-Schülern in Remscheid belegen außerdem, dass die in den Schulen durchgeführten Maßnahmen hinreichenden Schutz vor Ansteckung bieten. Die meisten Infektionen erfolgen nach Beobachtung des örtlichen Gesundheitsamtes außerhalb der Schule.