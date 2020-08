Pandemie in Remscheid : 30 Remscheider sind an Covid-19 erkrankt

Remscheid Aktuell sind 30 Personen in Remscheid an Covid-19 erkrankt. Das teilt das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch mit. Tags zuvor waren es 33 Fälle. Die Erkrankten befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne, derzeit liegt niemand mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus.

Nichterkrankte, die sich nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt in häuslicher Quarantäne befinden, weil sie im Verdacht stehen, sich angesteckt zu haben, gibt es 143. Zudem müssen 14 Personen zu Hause bleiben, weil sie aus Risikogebieten zurückgekommen sind.