Remscheider Jugendrat in der Corona-Krise : Pandemie bremst die jungen Politiker

Remscheid Burcu Aksoyek, die Vorsitzende des Remscheider Jugendrates, zieht coronabedingt ein zwiespältiges Zwischenfazit der Arbeit des Gremiums.

Burcu Aksoyek hatte sich ihre zweite Amtszeit als wiedergewähltes Mitglied im Remscheider Jugendrat sicherlich anders vorgestellt: „Die Situation mit der Pandemie war für uns alle neu. Wir wussten nicht so genau, wie wir mit der Lage umzugehen hatten. Daher war der Start holprig“, gesteht die 17-Jährige. In der konstituierenden Sitzung, in der Aksoyek zur neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt wurde, kamen die neuen Ratsmitglieder erstmalig zusammen „Dort hat man gemerkt, dass uns der persönliche Kontakt fehlt und dass die Neuen noch nicht wussten, was sie im Jugendrat machen und in welchen Gruppen sie sich engagieren wollen.“

In der PG „Für Solidarität und Vielfalt gegen Hass und Rassismus“ hat sich der neunte Jugendrat positioniert und über eine Fotoaktion der Trans- und Homophobie buchstäblich die Rote Karte gezeigt. „Wir haben uns auch im interkulturellen Menschenrechtskalender mit einem Fazit verewigt“, erklärt Aksoyek.Die drei übrigen Projektgruppen „Pimp the City“, „Jobbörse“ und „Klimawandel und Nachhaltigkeit“, mussten aufgrund der Pandemielage auf Eis gelegt werden: „In ,Pimp the City’ wollten wir eigentlich die Innenstadt verschönern. Leider konnten wir aufgrund der Einschränkung nicht so viel machen, ebenso wenig wie für die Jobbörse.“ Letzteres hat zum Ziel, eine Plattform aufzubauen, über die Jugendliche ihre Zeit und Kraft anbieten können, um für ein kleines Taschengeld beispielsweise älteren Menschen etwa bei der Gartenarbeit zu helfen.

Letztendlich habe Corona auch inhaltlich die politische Agenda des Jugendrates tangiert: Nach zahlreichen Rückfragen von Klassenkameraden tauschte sich das Gremium mit dem Krisenstab der Stadt aus, um die Unterrichtssituation der Schüler zu beleuchten und Verbesserungen durchzuführen. So wurde im Herbst der Sportunterricht in den Hallen eingestellt, weil in den Umkleiden die Abstands- und Hygienemaßnahmen nicht aufrechterhalten werden konnten. Aus diesem Austausch entstand auch ein offener Brief an Schulministerin Yvonne Gebauer, der zahlreiche Probleme beinhaltet, mit denen sich Schüler während der Corona-Pandemie in ihrem Alltag konfrontiert sehen und der dringenden Bitte, in der Krise berücksichtigt zu werden. „Leider hat es sehr lange gedauert, bis wir eine Antwort bekommen haben und am Ende war auch die Antwort nicht so, wie wir uns sie gewünscht hätten.“ Der erneute Lockdown mit erneuten Einschränkungen im Präsenzunterricht sei aus gesundheitlicher Sicht zwar nachvollziehbar, allerdings bemängelt Aksoyek deutlich, die Versäumnisse in den vergangenen Monaten. „Der Unterricht auf Distanz ist nur eine Notlösung. Wir bangen noch immer um unseren Abschluss.“