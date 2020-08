Pandemie in Remscheid : 35 Corona-Kranke in Remscheid

Bisher wurden in Remscheid insgesamt 312 Bürger positiv auf das Corona-Virus getestet. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Remscheid In Remscheid sind momentan 35 Menschen an Covid-19 erkrankt, schreibt das städtische Gesundheitsamt in einer Mitteilung am Freitag. Sie leben in angeordneter häuslicher Quarantäne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

126 Personen befinden sich außerdem in Quarantäne, weil sie im Verdacht stehen, sich mit dem Virus angesteckt zu haben – darunter 28 Reiserückkehrer aus unterschiedlichen Risikogebieten.

Bislang wurden in der Seestadt auf dem Berge insgesamt 312 Bürger positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet. 259 Remscheider gelten als genesen, 18 sind gestorben.

(red)