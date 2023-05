Remscheider vor Gericht Palettenhändler wegen Steuerhinterziehung angeklagt

Einlassen wollte sich der 47-Jährige am ersten Verhandlungstag nicht – vor allem auch, weil er bislang nur teilweise in seine Akte habe schauen können. Das sei schwierig in der JVA, jedes Mal sei dort der Laptop abgestürzt. Einmal sei ihm ein dreistündiges Aktenstudium gelungen. Er habe davon Kopfschmerzen bekommen und sich eine kurze Pause erbeten, danach habe es wieder Probleme mit der Technik gegeben. Auch mit seinem Anwalt habe er bislang nicht in ausreichendem Maße sprechen können. Er stehe für ein Telefonat auf der Warteliste, geklappt habe es bislang damit noch nicht.