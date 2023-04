Outlet-Pläne in Remscheid Investor: „Zwei Jahre bis der Bagger kommt“

Investor Philipp Dommermuth aus Montabaur will beim Bau eines Outlet-Centers in Lennep aufs Gaspedal drücken. „Wir wollen im Verfahren ein bisschen zackiger sein“, sagte Dommermuth am Donnerstagabend als Gast beim Stammtisch des Vereins Lennep Offensiv. Sein Ziel. Nach Vertragsabschluss mit der Stadt dauert es „zwei Jahre bis der Bagger kommt.“