Kontrollen : Ordnungsdienst erteilt Platzverweise

Remscheid Gemeinsamer Einsatz von Ordnungsamt und Polizei. Kneipen und öffentliche Plätze wurden kontrolliert.

(cip) Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und Polizeibeamte haben am Freitagabend in der Innenstadt und in Lennep gemeinsam kontrolliert. Rund um den Theodor-Heuss-Platz und das Allee-Center sowie im Bökerspark, wo sich etwa 50 Personen aufhielten, überprüfte die Polizei die Ausweise. Wegen zunehmender Hinweise auf Ruhestörung wurde im weiteren Verlauf des Abends der Bereich des Schulhofes am Röntgen-Gymnasium in Lennep kontrolliert. Dort gab es von den Beamten Platzverweise für einige Personen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Bei der Überprüfung von Gaststätten zu Verstößen gegen das Nichtraucherschutzgesetz und das Jugendschutzgesetz verzeichnete der KOD an diesem Abend insgesamt fünf Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz. Unauffällig sei die Umgebung rund um das Parkhaus am Hauptbahnhof geblieben.