Onkologische Praxis in Remscheid umgezogen

Die beiden Fachärzte Nada und Matthias Klee (Mitte) und ihr Team in den neuen Räumen an der Alleestraße. Foto: Christian Peiseler

Dr. Matthias Klee und sein Team sind mit der Fachpraxis für Onkologie und Hämatologie an die Alleestraße gezogen. Mit einer ambulanten Betreuung soll die Lebensqualität der Patienten so weit wie möglich erhalten bleiben.

Seit 16 Jahren betreibt Klee eine ambulante Station für Onkologie und Hämatologie. Zunächst im Ärztezentrum Süd am Rosenhügel. Seit dem 1. Oktober ist er umgezogen an die Alleestraße 70. Die alten Räumlichkeiten entsprachen nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Betreuung. Nun verfügt er über ausreichend Platz über zwei Etagen. „Wartezeiten für unsere Patienten gibt es nicht“, sagt Klee. Menschen in Not könne sofort geholfen werden.