Konzert in Remscheid-Lennep : „Rock’n’Roll ist das Schönste auf Erden“

Mit Wucht und Herzblut: Jonas Kopp ist der Sänger von „One Of These Pink Floyd Tributes“, die am Freitag in der Klosterkirche spielen. Foto: Klaus Manns

Remscheid Steffen Thiele, der Gitarrist von „One of these Pink Floyd Tributes”, tritt mit der Band am Freitag in der Lenneper Klosterkirche auf.

Herr Thiele, wann sind Sie erstmals mit Pink Floyd in Kontakt gekommen?

Steffen Thiele Das war Anfang der 1980er-Jahre mit „Another brick in the wall“. Ich fragte einen Schulkumpel, was das ist. Der spielte mir dann dieses „Pling“-Klavier am Anfang von „Echoes“ vor, danach war mein Leben ohne Pink Floyd vorbei.

Info Konzert in der Klosterkirche um 20 Uhr Termin Das Konzert von „One Of These Pink Floyd Tributes” mit ihrem Programm “Another Brick” findet am Freitag, 14. Oktober, um 20 Uhr in der Klosterkirche in Lennep statt. Tickets Eintrittskarten gibt es bei Remscheid Live für 29 Euro (23 Euro ermäßigt) oder an der Abendkasse. Internet www.remscheid-live.de

Warum haben Sie sich dazu entschieden, sich Pink Floyd zu widmen?

Thiele Weil ich die Musik liebe, außerdem mag ich die mitunter gesellschaftspolitische, sarkastische Message.

Wie hat sich das Projekt von der ersten Idee bis heute entwickelt?

Thiele Ich hatte einfach Lust, die Musik mit einer tollen Band zu spielen. Freunde, die genau das auch wollen und für die das eine Herzenssache ist. Erst einmal ging es ganz klein auf einer Stadtfestbühne los, dann hat es Lust auf mehr gemacht und wir sind in Clubs und Konzerthallen mit entsprechender Lightshow und später mit unterschiedlichen Besetzungen – als Rockband, Unplugged oder mit Orchester – gegangen. Wir möchten live dem Publikum sowohl eine politisch und humanistische, als auch eine persönliche Message vermitteln, wie etwa in „Time“, wo es heißt: „Tickend zerrinnt die Zeit eines langweiligen Alltags“. Verplempert nicht eure Zeit, genießt jede Sekunde und seid lieb zueinander, das Leben ist verdammt kurz. Und nicht zuletzt: macht einfach bis zum Ende Rock’n‘Roll, das ist das Schönste auf Erden! Wir nerden viel rum, sitzen im Proberaum und beschäftigen uns mit einem Akkord, einer Melodie-Line oder einer Klangfarbe, das macht echt Spaß. Es ist eine musikalische Herausforderung, auch wenn Pink Floyd nicht virtuos sind. Aber sie haben einen besonderen Sound und Reibungen, die spielt oder singt man nicht so runter.

Was ist das Besondere an der Band für Sie?

Thiele Pink Floyd – das ist für mich die zerrissene Klangfarbe, auch wenn es oft lieb und gechillt klingt. Die Musik ist voller Sehnsucht, Schmerz und Melancholie. Für uns gilt: Hier spielen Musiker in der Band, weil sie Lust auf Pink Floyd haben und mit ihrem Spaß, Engagement, Qualität, Detailverliebtheit und Herzblut genau das ins Publikum transportieren. Wir ballern jedes Wort, jeden Akkord, jeden Schlag so von innen heraus, dass man es fühlt und sieht. Ich möchte keine Dienstleisterband. Dann stell ich mich lieber mit meiner Gitarre auf den Marktplatz und singe alte Sex-Pistols-Songs.

Es gibt unterschiedliche Band-Phasen – welche gefällt Ihnen besonders und warum?

Thiele Aktuell gerade die ganz alten Songs, weil wir die auch nicht kannten und uns während Corona draufgeschafft haben. Die sind so schön durchgeknallt! Aber es geht auch nichts über die „Dark-side-of-the-moon“-Zeit, „Animals“ oder „The Wall“. Jede Phase hat ihre Besonderheiten. Meist scheiden sich an „The Wall“ die Pink-Floyd-Geister. Entweder die Leute finden das toll oder mögen es gar nicht. Ich mag auch die späten Floyds nach „Final Cut“, auch wenn das schon etwas arg glattgebügelt ist.

Wie hat sich Ihre Produktion entwickelt?

Thiele Von einem großen tollen Freundeskreis, der uns geholfen hat, so eine Band technisch und organisatorisch auf die Bühne zu bringen, bis hin zu heute, wo es professionell aber zum Glück immer noch familiär läuft. Alle packen irgendwie mit an, alle haben Bock. Wenn es schnöder Alltag wird, höre ich auf. Wir haben über die Jahre eine Gratwanderung zwischen möglichst originalgetreuer Wiedergabe – auch optisch mit Lightshow und rundem Videokreis – und eigenen Interpretation, etwa Unplugged oder mit Orchester, gewagt. Es hat immer gut funktioniert. Wer sich die nicht ‚originale‘ Darbietung angeschaut hat, war durchweg begeistert. Was meiner Meinung nach daran liegt, dass die Pink-Floyd-Songs einfach gut sind, selbst, wenn man sie nur mit Klavier und Gesang spielen würde.

Was können die Besucher in der Lenneper Klosterkirche erwarten?

Thiele Wir spielen „The Wall“ – natürlich nicht mit der großen Mauer und so. Wir spielen es konzertant, also ohne die Videoleinwand und Lichtshow, dafür ist es dort zu klein. Aber sich mal nur auf die Musik zu konzentrieren – das ist ja auch etwas Besonderes.

Ist „One of these…“ noch Hobby oder schon Beruf?

Thiele Haha, davon zu leben ist kaum möglich und gerade in dieser Zeit noch weniger. Aber wir haben einige Berufsmusiker in unseren Reihen, die in vielen tollen Bands spielen - und eben auch bei uns.

Die Gretchenfrage: was ist Ihr Lieblings-Pink-Floyd-Song?