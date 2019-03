Party im September: Große Gaudi in Remscheid

Große Gaudi in Remscheid

Remscheid Gastronomen veranstalten im September ein Oktoberfest mit Parkfood-Festival rund um den Stadtpark. Sogar eine Almhütte wird aufgebaut. Bis zu 1000 Besucher finden darin Platz.

Im September werden sich der Stadtpark und der Schützenplatz in die Remscheider Wiesn verwandeln und mit Oktoberfestbier, bayerischen Streetfood-Spezialitäten und viel Live-Musik locken. Das achte Parkfood-Festival, das unter dem Motto „Parkfood-Oktoberfestival“ stattfinden wird, baut zum ersten Mal für die Remscheider eine Almhütte auf.

„So eine Almhütte gab es in der Region noch nicht“, stellt Paul Clemens, Geschäftsführer des Restaurants Schützenhaus, fest. Vom 12. bis 22. September wird „die Alm“ für Besucher bereitstehen. Jeden Tag warten verschiedene Auftritte und Angebote auf die feiernden Remscheider.

Das Parkfood-Festival soll bis auf ein paar hinzukommende bayerische Spezialitäten und Oktoberfest-Partymusik an der Konzertmuschel wie gewohnt stattfinden. Hand in Hand arbeiten das Hotel Kromberg und das Restaurant Schützenhaus an dem bayerischen Projekt, das auch auf die nächsten Jahre ausgeweitet werden soll. „Es soll der Startschuss für ein mehrjähriges Projekt sein“, sagt Markus Kärst, Geschäftsführer des Hotels Kromberg.