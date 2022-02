Workshop in Remscheid : Moderner Tanz zum Ausprobieren

Remscheid „Of Curious Nature” aus Bremen ist für zwei Jahre Company in Residence im Teo Otto Theater. Zum Auftakt gab es einen Tanzworkshop für Nachwuchstänzer.

„Die Company ist für die kommenden zwei Jahre zu Gast bei uns, also Company in Residence“, sagt Sven Graf, künstlicher Leiter am Remscheider Theater. Für Graf geht damit in gewisser Weise ein Traum in Erfüllung „Ich bin in Remscheid angetreten, mit dem Wunsch, Kunst und Kultur aus dem Theater hinaus in die Stadt schwappen zu lassen“, sagt er. Das könne nun im Rahmen der Compay-in-Residence-Workshops geschehen. „Ich hatte die Company aus Bremen schon länger für ein Gastspiel im Auge gehabt. Und dann wurde das tolle Förderprogramm ‚Tanzland‘ von der Kulturstiftung des Bundes aufgelegt, für das wir uns beworben haben – mit dem Ergebnis, dass wir uns mit der Company in einem künstlerischen Prozess befinden, den wir als Gastspielhaus so sonst gar nicht leiste könnten“, sagt Graf.