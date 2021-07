100 Meter abgestürzt : Tragischer Unfall in den Alpen – Tote lebte doch nicht in Remscheid

Tragischer Unfall in den Alpen – Tote lebte doch nicht in Remscheid

Die bei einer Bergtour in den österreichischen Alpen abgestürzte 30-jährige Deutsche lebte zuletzt nicht mehr in Remscheid (Symbolbild). Foto: imago

Remscheid Die bei einer Bergtour in den österreichischen Alpen abgestürzte 30-Jährige lebte zuletzt nicht mehr in Remscheid. Das teilte die Polizei Wuppertal mit.

Bei der Toten hatte die Polizei einen in Remscheid ausgestellten Personalausweis gefunden. Nach Auskunft der Polizei in Wuppertal lebte die Frau aber zuletzt nicht mehr in NRW. Aus Datenschutzgründen wollte ein Sprecher sich nicht zu einem genaueren Wohnort äußern.