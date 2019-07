Altschulden in Remscheid : Mast-Weisz ist von Berlin „maßlos enttäuscht“

Altschulden in Remscheid

Rund 50 Bürgermeister des Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer Städte“ standen im Februar 2015 vor dem Bundestag in Berlin. Auch Remscheids Kämmerer Sven Wiertz war dabei (r.). Foto: dpa/Bernd Von Jutrczenka

Remscheid Eine Entlastung bei den Kosten der Unterbringung für Transferleistungsempfänger und die Einrichtung eines Altschuldenfonds sind nicht in Sicht. Das verärgert die Stadtspitze. Der Bürger bleibe auf der Strecke.

Wenn die Europäische Zentralbank wieder die Zinsen erhöhen sollte, bekommt Remscheid ein gravierendes Problem. Für die 560 Millionen Euro an Kassenkrediten muss die Stadt mehr Geld für die Schuldentilgung bezahlen. Das bedeutet, im Haushalt entsteht ein Loch von 5,6 Millionen Euro im Jahr.

Geld, das nicht vorhanden ist. Um sich gegen das Risiko der steigenden Zinsbelastung abzusichern, drängen seit Jahren strukturschwache Kommunen wie Remscheid auf einen sogenannten Altschuldenfonds. Dessen Grundidee lautet, der Bund managt die Zinslasten, und die Kommunen zahlen langfristig zurück, ohne dass ihr Haushalt explodiert. Doch mit diesem Vorschlag finden die Kommunen bei der Bundesregierung kein Gehör. Das zeigt sich an dem jüngst veröffentlichten Bericht zu den „gleichwertigen Lebensverhältnissen“ in der Bundesrepublik. „Wir sind maßlos enttäuscht“, sagt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz.

Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer Städte“, das vor zehn Jahren ins Leben gerufen wurde. Oberbürgermeister und Kämmerer der finanzschwachen Städte beklagen, dass der Bund Gesetze beschließt, die vor allem die Kommunen im Strukturwandel finanziell überfordern. Stichwort: Fond Deutsche Einheit. Um den Solidaritätszuschlag zu bezahlen, musste Remscheid Kredite aufnehmen. Bei einer trotz guter Konjunktur immer noch hohen Sockelarbeitslosigkeit steigen die Kosten der Unterkunft für Transferhilfeempfänger. An einem Drittel der Kosten beteiligt sich der Bund. Die Städte fordern 75 Prozent. „Dann hätten wir elf Millionen Euro mehr im Haushalt“, sagt Kämmerer Sven Wiertz. Elf Millionen, die für notwendige Investitionen in Gebäude, Straßen und Projekte dringend benötigt werden.

Mast-Weisz will wieder Oberbürgermeister werden

SPD-Remscheid : Mast-Weisz will wieder Oberbürgermeister werden

Outlet-Center in Remscheid

Outlet-Center in Remscheid : Mast-Weisz: Wuppertal hat beim DOC rote Linie überschritten

Kottenbutteressen in Lüttringhausen

Kottenbutteressen in Lüttringhausen : Mast-Weisz: Blume bleibt Reservefläche

OB Mast-Weisz beklagt, wie die Ungleichheit der Lebensverhältnisse innerhalb eines Umkreises von 40 Kilometern immer weiter zunehme. In Düsseldorf entfällt der Beitrag für die Kindergärten. In Remscheid müssen Eltern zahlen. In Monheim können alle Bürger bald kostenfrei mit dem Bus fahren. Remscheid hat Mühe, das Angebot aufrechtzuerhalten. Bei dieser Politik des Bundes bleibe der Bürger auf der Strecke.