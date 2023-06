Pläne in Remscheid OB: Outlet muss zum Start attraktiv sein

Investor Philipp Dommermuth will sein Outlet in Lennep wie berichtet schrittweise und nicht in einem Zug eröffnen. So steht es auch im Angebot an die Stadt Remscheid, über das der Rat am 21. Juni in einem Grundsatzbeschluss entscheiden wird. Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte Dommermuth in der vergangenen Woche angekündigt, mit 40 Shops starten zu wollen, um dann sukzessive in weiteren Schritten das Ziel von 80 bis 100 Shops zu erreichen. Die Methode des „Soft Openings“ sei branchenüblich, unter anderem weil Luxusmarken vor einer Ansiedlung erst schauen, wie sich der neue Standort entwickele.