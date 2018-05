Remscheid: OB bittet Gäste aus Quimper auf die Ratsplätze

Remscheid Bei seinem ersten Besuch in Remscheid durfte Pierre Thebaud direkt eine verantwortungsvolle Position einnehmen: Er nahm gestern auf dem Platz des Stadtdirektors im großen Ratssaal des Rathauses Platz. Natürlich nicht einfach so, sondern mit der Aufforderung von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Der begrüßte gestern offiziell die 32 französischen Gäste aus Quimper, die zur traditionellen Fahrt über Christi Himmelfahrt nach Remscheid anreisten und noch bis Sonntag bleiben.

Um ihnen einen besseren Eindruck von ihrer deutschen Partnerstadt zu vermitteln, besetzte er nach und nach die Ämter vom Sozial- über Rechts- bis hin zum Baudezernenten. Das Amt des OB übernahm Philippe Louarn, der seit Januar Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins in Quimper ist. "In diesem Jahr ist unsere Gruppe vielleicht nicht ganz so groß wie in den anderen Jahren, dafür kommen wir aber mit viel Enthusiasmus", merkte Louarn an. Die Freundschaft der beiden Städte bezeichnete er als Tandem, ohne das nichts mehr gehe. Mast-Weisz ergänzte: "Es wächst zusammen, was zusammen gehört".