Zahlen zur Pandemie : Nur noch sechs Remscheider mit Coronavirus infiziert

Helfer testen eine Frau auf das Coronavirus. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Remscheid Die Corona-Inzidenz ist in Remscheid weiterhin niedrig – am Montag lag sie bei 0,9. Der Landesschnitt betrug 5,6. Wie das städtische Gesundheitsamt mitteilt, sind derzeit sechs Remscheider mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne.