Landtagswahl in Remscheid und Radevormwald : „Politik muss nahbar sein“

Jens Nettekoven kandidiert zum dritten Mal für den Landtag NRW. Foto: CDU/CDU Remscheid

Remscheid Jens Nettekoven mag es, wenn die Menschen in seinem Wahlkreis ihn ansprechen. Der Offizier des Bundeswehr will bei der Wahl am 15. Mai zum dritten Mal für die CDU in den Düsseldorfer Landtag einziehen.