Taxi fährt Siebenjährigen an

Nordstraße in Remscheid

Remscheid Ein siebenjähriger Junge auf seinem Fahrrad ist am Montagabend von einem Taxi angefahren und leicht verletzt worden. Das Kind wollte von der Nordstraße in die Straße Im Laspert abbiegen.

Am Montag um kurz nach 18 Uhr fuhr der 61-jährige Remscheider mit seinem Taxi aus der Straße Im Laspert in Richtung Nordstraße, als der Junge auf seinem Fahrrad in die Straße einbog. Bei der darauffolgenden Kollision stürzte der Junge und verletzte sich leicht. Seine Verletzungen wurden im Krankenhaus versorgt.