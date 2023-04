Hilfsangebote in Remscheid Neues Jugendcafé mit viel Austausch und Tiefgang

Alt-Remscheid · Der Verein „Seele in Not“ bietet in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Jugendrats einen neuen Treffpunkt an der Hindenburgstraße an.

14.04.2023, 12:05 Uhr

Ayoub El Haddaoui vom Jugendrat und Monika Erdmeier von Seele in Not e.V. machen ab sofort gemeinsame Sache. Das Jugendcafé öffnet ab dem kommenden Montag, 17. April, immer ab 15 Uhr. Foto: Daniele Funke

Von Daniele Funke