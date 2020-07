Kommunalwahl in Remscheid : Neuer Rat trifft auf altbekannte Themen

Remscheid Ob Innenstadtentwicklung oder DOC-Baustart – wichtige Themen wurden in den vergangenen sechs Jahren nicht zu Ende gebracht. Auch die Gewerbeflächenentwicklung bleibt in Remscheid ein Dauerbrenner.

Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl? Ganz sicher die finanziellen Folgen der Corona-Krise für eine hochverschuldete Stadt, die sich in den vergangenen Jahren mühsam und mit Hilfe eines Sanierungsplans etwas finanziellen Spielraum erarbeitet hatte. Sollte ein neues Sparpaket nötig sein, droht der Rückfall in schwere Zeiten – und dem Rat heftige Diskussionen. Ansonsten sind die Themen für die nächsten fünf Jahren die altbekannten. Bei der Belebung der Innenstadt ist die Stadtverwaltung trotz Millionenzusagen aus Fördertöpfen bislang nicht wirklich von der Stelle gekommen. Sicher ist bislang nur der Umbau des Ebert-Platzes. Er bleibt ein teures und umstrittenes Projekt. Offen ist: Was wird aus der Alleestraße? Der Ausbau des Betreuungssystems für Kinder muss ebenso vorangetrieben werden wie die Digitalisierung der Schulen. Nach wie vor Fragezeichen schweben über dem größten Investitionsprojekt. Die Zukunft des Designer Outlet-Centers (DOC) in Lennep muss sich schnell entscheiden – höchstwahrscheinlich vor Gericht. Bislang ist Remscheid finanziell in Vorleistung gegangen. Damit die Einpendler-Stadt Remscheid als Wohnstadt attraktiver wird, muss sie Angebote machen. Dafür fehlen bislang geeignete Flächen. Nun soll die Knusthöhe in Lennep entwickelt werden. In Lennep spielt auch das andere große Zukunftsthema: Die Planungen für das Gewerbegebiet im Gleisdreieck in Bergisch Born biegen in die konkrete Phase ein.