Großaufgebot der Feuerwehr Remscheid : Lagerhalle in Flammen - Ausbreitung verhindert

Remscheid Ein Hallendach an der Neuenkamper Straße in Remscheid ist am Sonntagabend abgebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl. Es war ein Großaufgebot vor Ort.

Gegen 18.45 Uhr alarmierte eine Autofahrerin die Feuerwehr, dass sie im Bereich des Fitness-Centers an der Neuenkamper Straße Rauch entdeckt hatte. Im Bereich der mittleren Halle, die hinter dem Fitnessstudio und dem Autohaus liegt, brannte es im Dachbereich. Die nachgeforderten Kräfte verteilten sich entsprechend in der Neuenkamper Straße und der Ulmenstraße.

Wie die Feuerwehr berichtet, war es „nicht auszuschließen, dass aufgrund der Beschaffenheit der Dachkonstruktionen (Dachpappendächer auf Holzbretter mit verschachtelten Holzständerwerken) sowie der unübersichtlichen Nutzung der Hallen, der gesamte Komplex“ abbrennen könnte. Durch einen massiven Wassereinsatz konnte der sich entwickelnde Vollbrand, eine Giebelseite war bereits durchgebrannt, gestoppt werden. Es wurden mehrere Gasflaschen in Sicherheit gebracht, die eine Gefahr für die Feuerwehrleute darstellten.

Um nach Glutnestern im Dach zu suchen, mussten große Teile des Daches und der Konstruktion entfernt bzw. freigelegt werden. Erschwerend kam hinzu, dass Teile der Hallen vermietet waren und sich die Einsatzkräfte zur Kontrolle der Bereiche gewaltsam Zugang verschaffen mussten. Schließlich wurde aber der Hallenkomplex mit dem dortigen Inventar, darunter auch einige Oldtimer, durch den Einsatz der Feuerwehr gerettet. Die Polizei untersucht nun die genaue Brandursache.

(red)