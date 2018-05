Remscheid: Netzwerken auf innovative Art

Remscheid Zwei Remscheider haben ein Angebot erstellt, mit dem eine Digitalisierungslandkarte im Bergischen erstellt werden soll.

Das haben sich auch Tobias Dehler, Geschäftsführer von Tangolima, und sein Partner Martin Mayer, Geschäftsführer der Kommunikationsagentur SGP, gedacht. Die beiden Remscheider Unternehmer sind interessiert an neuen Wegen und haben mit Bergisch.io in sehr kurzer Zeit ein neues Projekt ans Laufen gebracht, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine Digitalisierungslandkarte des Bergischen Landes zu werden. "Im Oktober haben wir erstmals die Idee in den Raum geworfen, konkret drüber gesprochen haben wir im Januar", sagt Mayer. Aus diesen ersten, lockeren Gesprächen ist dann in nur wenigen Wochen eine Website gewachsen, auf der bereits jetzt 46 sogenannte Digitalisierungspartner zu finden sind.