Nessi Tausendschön in Remscheid : 30 Jahre in einen Abend gepackt

Nessi Tausendschön besuchte mit ihrem Best-of-Programm die Klosterkirche Remscheid. . Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Lennep Nessi Tausendschön war in der nahezu ausverkauften Klosterkirche mit ihrem Best-of-Programm „30 Jahre Zenit – Operation: Goldene Nase“ zu Gast – und begeisterte ihr Publikum.

Es zeugt vom großartigen Humor der Nessi Tausendschön, dass sie ihr Best-of-Programm „30 Jahre Zenit“ mit dem Untertitel „Operation: Goldene Nase“ nennt. Die immer etwas burschikos wirkende Kabarettistin, immerhin unter anderem Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises und des Salzburger Stiers, zählt aber auch zu den Garanten für gute Stimmung, bissige Gags und eindringliche Songs. Das wollten am Freitagabend knapp 150 Besucher in der fast ausverkauften Klosterkirche erleben. Und sie waren direkt mit an Bord, als die Diva die Bühne betrat, ihren langjährigen Sidekick an der Gitarre und der Percussion, den kölschen Kanadier William MacKenzie, im Schlepptau. Der Hutträger sorgte mit seinem stoischen, aber gleichzeitig versierten Gitarrenspiel für den musikalischen Unterbau, auf dem die Tausendschön ihren mal schrillen, dann wieder einschmeichelnden Gesang präsentieren konnte.

Zuvor machte sie sich jedoch direkt beim – nur kleinen – Teil des ortsansässigen Publikums beliebt: „Ich war ja schon öfter hier, aber habe heute zum ersten Mal das schöne Dorf hier gesehen.“ Und auch sonst wurde direkt klargestellt, in welcher Art Veranstaltung man sich befand: „Was ist der Unterschied zwischen Comedian und Kabarettist? Der Comedian macht es wegen dem Geld, der Kabarettist wegen des Geldes.“ Der erste Song, bei dem Tausendschön auch erstmals hingebungsvoll das Theremin spielte – später sollte sich auch noch die Säge zum Singen bringen –, schlug dann auch direkt in diese Kerbe: „Angela, warum lullst du uns so ein?“ Passend dazu tanzte sie die Ausdrucks-Raute.

Tausendschön war bestens gelaunt, das steckte an, auch wenn sie Sachen wie diese sagte: „Lustig sein vor fremden Menschen, das wollte ich nie.“ Oder: „Ich halte Humor und Lachen für überschätzt.“ Tat es dann natürlich selbst ausgiebig und auf unterschiedliche Weise. Aber so ein Quäntchen Selbstironie gehörte bei Frau Tausendschön natürlich immer dazu. Genau wie Zynismus und Sarkasmus: „Ich habe keine Kinder, weil ich immer Kondome eingefordert habe. Aber nicht zum Verhüten, nein“, sagte sie. Und ergänzte: „Nein, das sollte die Kinder fordern: Wer in einer globalisierten Welt bestehen will, der darf sich doch nicht von einer Gummiwand schon am Anfang aufhalten lassen!“

Für das Best-of-Programm hatten Tausendschön und MacKenzie alte und neue Songs mitgebracht. Alte, wie „Auch wenn du gehst“, waren dabei teils deutlich umarrangiert. Brandneu war etwa die Digitalisierungs-Anklage „Haus aus Glas“. Da wurde man jedoch tatsächlich eher nachdenklich, als dass einem das Lachen kam. Bei Textzeilen wie: „Der Sarg ist von Google, das macht doch Sinn“, oder: „Alles zu jeder Zeit, das ist viel zu viel“, bekam die Digitalisierung unserer Welt einen ziemlich üblen Beigeschmack.