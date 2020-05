Gefahr auch für Remscheid : Bakterium bedroht die Blaumeisen

Die Blaumeisen sollen vor dem Bakterium geschützt werden. Henrik Salomon macht bei der Natur-Schule Grund ein freiwilliges ökologisches Jahr. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Noch ist das Blaumeisensterben in Remscheid keine akute Gefahr. Doch der bakterielle Erreger rückt im Oberbergischen Kreis näher. Biologe Jörg Liesendahl rät daher zu vorbeugenden Maßnahmen.

Viele Vogelfreunde hatten es schon befürchtet: Nun ist das Bakterium „Suttonella ornithocola“ auch im Oberbergischen Kreis angekommen. Damit rückt eine Krankheit näher, die den Diplom-Biologen Jörg Liesendahl ein wenig an Covid-19 erinnert: „Wir haben eine in vielen Fällen tödliche Krankheit, kein Medikament und als einziges Mittel der Vorbeugung die Kontaktsperre.“ Diese gilt es aus Sicht des pädagogischen Leiters der Natur-Schule Grund in Remscheid nun möglichst schnell für die bedrohten Blaumeisen umzusetzen. Denn noch seien die putzigen Kleinvögel mit dem blau-gelben Gefieder auf dem Stadtgebiet kaum betroffen.

Das könne sich jedoch schnell ändern, sagt der Umweltpädagoge und empfiehlt: „Am besten sollten zügig alle Vogeltränken und Vogelhäuschen aus den Gärten verschwinden.“ Das gelte insbesondere für Vogelhäuschen mit Rest-Futter, „die manche Menschen, manchmal sogar zu Deko-Zwecken, auch in den warmen Monaten im Garten stehen lassen“. Ein großer Fehler, weil diese Relikte aus den Wintermonaten zum Hot Spot für Bakterien werden können: „Wenn kranke Vögel das Futterhaus anfliegen, kann dort ein Infektionsherd entstehen.“

Info Umweltbildung in Krisenzeiten Corona-Pause Wegen der Corona-Gefahr bietet die Umweltbildungsstation der Natur-Schule Grund aktuell keine Veranstaltungen an. Dafür zeigt sie auf Facebook Online-Ausstellungen und informiert in Kooperation mit dem NABU auch über das Blaumeisensterben. Darüber hinaus prüft der Förderverein für Umweltbildung Remscheid derzeit die Möglichkeit von Veranstaltungen in Klein-Gruppen und Digital-Schulungen per Video.

Natürlich gebe es Infektionsquellen auch fernab der menschlichen Hilfsmittel. Indes seien Wildvögel „sehr auf Individualabstände bedacht und kommen sich in ihren jeweiligen Revieren selten in die Quere“. Wenn es dennoch in der Natur zu einer Durchseuchung kommt, dann wirke das aus der menschlichen Perspektive zwar oft grausam, sei aber Teil der Selektion: „Den Jackpot gewonnen haben bei Vogelgrippen und bakteriellen Krankheiten wie dem Blaumeisensterben dann diejenigen Tiere, die sich nach der Erregerwelle dort ausbreiten können, wo neue Reviere frei geworden sind.“ Ein Prozess, aus dem sich der Mensch besser heraushalten sollte. Noch weniger sollte er dazu beitragen, „dass sich das Vogelsterben womöglich nun auch noch dort ausbreitet, wo es sich ohne kontaminierte Sammelpätze vielleicht nicht ausgebreitet hätte“. Im Klartext heiße das: „Die Vogelhäuser sind mit Seife und Wasser zu säubern und einzulagern.“ Nicht zu empfehlen sei die chemische Desinfektion, weil hierbei ungewiss sei, „was mögliche Rückstände bei der nächsten Verwendung des Futterhauses anrichten könnten“.

Liesendahl regt in diesem Zusammenhang Remscheider Vogelliebhaber an, sich zu fragen, „wie sinnvoll ein Futterhäuschen es in der hiesigen Kulturlandschaft überhaupt ist“. Denn die Landschaft im Bergischen Städtedreieck biete Gartenvögeln wie Meisen und Amseln „genügend natürliche Nahrungsquellen“. Im Vergleich dazu sei jedes Vogelfutter schlecht, „insbesondere dann, wenn es minderwertige Getreidereste oder minderwertige tierische Fette enthält“. Ähnlich skeptisch sieht Liesendahl den Trend zu Vogeltränken: „Wenn Menschen in ihren Gärten oder in der Nachbarschaft einen Teich haben, machen Tränken kaum Sinn.“ Das gelte vor allem dann, „wenn man nicht regelmäßig und am besten täglich für frisches Wasser sorgt“. Dann drohe die Tränke zur Gefahrenquelle zu werden, „weil sich in abgestandenem und verschmutztem Wasser Parasiten und Bakterien wie Salmonellen oder Trichomonaden vermehren können“. In einem Teich sehe das anders aus: „Hier gibt es Amöben, die Bakterien fressen.“